Прокуратура Ямала потребовала устранить нарушения после массового падежа оленей
В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) прокуратура потребовала устранить нарушения после массового падежа оленей, сообщили в региональной прокуратуре.
Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ
Окружное ведомство провело проверку соблюдения законодательства о ветеринарии и обращении с отходами в Надымском районе. Выяснилось, что в январе на территории района погиб 31 северный олень из стада МОП «Ярсалинское». Отходы от падежа не были надлежащим образом хранимы до утилизации, а сжигание проводилось без участия государственного ветеринара.
Природоохранный прокурор внес представление руководству предприятия с требованием устранить нарушения. После его рассмотрения все нарушения были исправлены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.