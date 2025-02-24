Прокуратура Ямала потребовала устранить нарушения после массового падежа оленей

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) прокуратура потребовала устранить нарушения после массового падежа оленей, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Окружное ведомство провело проверку соблюдения законодательства о ветеринарии и обращении с отходами в Надымском районе. Выяснилось, что в январе на территории района погиб 31 северный олень из стада МОП «Ярсалинское». Отходы от падежа не были надлежащим образом хранимы до утилизации, а сжигание проводилось без участия государственного ветеринара.

Природоохранный прокурор внес представление руководству предприятия с требованием устранить нарушения. После его рассмотрения все нарушения были исправлены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ирина Пичурина