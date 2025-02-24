ООО «БЭСК Инжиниринг» обеспечит электричеством инфраструктуру международного аэропорта «Уфа»

ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерняя компания АО «БЭСК») завершило строительство двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на территории международного аэропорта г. Уфы в связи с расширением его инфраструктуры для гостей столицы Башкирии. Обе подстанции будут обеспечивать электроснабжение трехзвездочной гостиницы, строительство которой также находится в завершающей стадии. Трансформаторные подстанции размещены вплотную друг к другу на едином фундаменте. На одной подстанции установлены два силовых трансформатора по 1000 кВА, на второй – по 400 кВА. Суммарная установленная трансформаторная мощность составляет 2800 кВА. Заказчиком проекта выступает ООО «Башкирэнерго».

Гостиница еще достраивается (на заднем плане), а трансформаторные подстанции уже готовы

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Особенность этого проекта заключается в том, что большая часть всех работ была выполнена собственными силами. Это и подготовка проектно-конструкторской документации, и собственное производство большей части оборудования, и выполнение строительных и монтажных работ. Чтобы запитать подстанции, специалисты ООО «БЭСК Инжиниринг» собственными силами проложили до ближайшего распределительного пункта 6 кВ две кабельные линии электропередачи общей протяженностью 3,8 км. До конца февраля текущего года трансформаторные подстанции будут поставлены под напряжение.

Локализация самых разных компетенций в ООО «БЭСК Инжиниринг» позволяет предприятию не только сохранять, но и наращивать объемы производства даже в условиях санкционных ограничений и сжатия рынка труда.

ООО «Башкирэнерго»