Девелопер «Железно» представил концепцию реновации Камской долины

Кировский девелопер «Железно» сегодня презентовал на региональном градсовете концепцию комплексного развития территории в Камской долине. Минувшим летом компания выиграла на торгах право комплексного развития этой площадки и несмежной территории вдоль шоссе Космонавтов в Перми. Помимо жилья, в Камской долине «Железно» построит аквапарк, а на шоссе Космонавтов возведет новый картодром и передаст его властям. Как сообщили на заседании градсовета представители группы, в составе нового района в Камской долине появится среднеэтажная квартальная застройка, акцентные высотные доминанты и урбан-виллы.

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В основу мастер-плана района легло понятие «здоровый город», объединяющий в себе спортивные зоны, площадки для товарищеского и спокойного, «созидающего» досуга. Работая над проектом, авторы руководствовались теорией 15-минутного города, когда кварталы объединяют в себе жилые, офисные и сервисные функции. Также архитекторы и проектировщики стремились создать район, интегрированный с окружающей природной средой, с многоуровневым озеленением.

В Камской долине «Железно» рассчитывает возвести 330 тыс. кв. м жилья - на 15,2 тыс. человек (6,3 тыс. квартир). Запланировано создать более 3 тыс. парковочных мест, в том числе наземные и парковки на стилобате. Застройщик обустроит ландшафтный парк, рекреационные зоны, парк аттракционов, общественную площадь и другие внутрирайонные объекты.

Аквапарк предполагается разместить на той стороне улицы Маршала Жукова, где разместится большая часть жилья (на пересечении улиц Маршала Жукова и Спешилова), а также два детских сада.

На заседании градсовета «Железно» представил два варианта мастер-плана района, отличающиеся расположением объектов и прочим. Сам застройщик и члены градсовета поддержали вариант под названием «Пятый элемент», разделяющий объекты в составе комплекса по видам стихий «вода», «воздух», «огонь», «земля».

Как ранее сообщалось, по договору о КРТ в Камской долине, помимо 330 тыс. кв. м жилья, девелопер построит школу на 1050 мест и детский сад на 350 мест. Школу оборудуют тремя спортзалами, хореографическим залом для занятий танцами, аэробикой, шейпингом, актовым залом с эстрадой на 550 зрительских мест, мастерскими и выставочным залом.