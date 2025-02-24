Директора МУП «ТеплоСервис» будут судить по делу о мошенничестве на 580 тыс. руб

Директору МУП «ТеплоСервис» в Воткинске по делу о мошенничестве на 580 тыс. руб. избрали меру пресечения — домашний арест на 2 месяца до 21 апреля 2025 года. Он обвиняется в хищении денежных средств ч. 3 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Предварительно установлено, что в ноябре 2022 года Владимир Романов заключил договоры на проведение аварийно-восстановительных работ, которые уже были выполнены МУП «ТеплоСервис».