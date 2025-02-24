Суд на Урале отменил оправдательный приговор по делу об убийстве в 2000 году

Седьмой кассационный суд в Челябинске во второй раз отменил оправдательный приговор в отношении Насими Мамедова, который обвинялся в заказном убийстве уральского бизнесмена Алексея Зубакина в декабре 2000 года, сообщила «Ъ-Урал» его адвокат Олеся Бортникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Шараева Фото: Мария Шараева

«Отменили и отправили на новое рассмотрение в Кировский районный суд Екатеринбурга из-за процессуального нарушения со стороны судьи. Мы намерены и в третий раз добиться справедливости и оправдания Насими Мамедова», — отметила госпожа Бортникова.

По версии следствия, Алексей Зубакин был расстрелян 21 декабря 2000 года у подъезда дома на улице Высоцкого в Екатеринбурге. По данным следствия, в него выстрелили 12 раз. От полученных ранений он скончался в больнице.

В марте 2022 года по подозрению в убийстве Алексея Зубакина были задержаны его деловой партнер Дмитрий Дейч, а также предполагаемый посредник в организации убийства Михаил Клок и предполагаемый киллер Насими Мамедов. После задержания Дмитрий Дейч признал вину в заказном убийстве, но в апреле 2023 года он умер. Уголовное дело в отношении него прекращено. Михаилу Клоку было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве, совершенное по найму), Насими Мамедову по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений по найму).

По версии следствия, Алексей Зубакин и Дмитрий Дейч с середины 1990-х вели совместную предпринимательскую деятельность, но затем у них возникли разногласия на почве распределения прибыли. Как считает следствие, Дмитрий Дейч договорился с выходцем из ОПГ «Центровые» Михаилом Клоком об устранении делового партнера. Михаил Клок, следует из материалов уголовного дела, поручил убийство своему водителю Насими Мамедову. Стоимость заказного убийства составила $14 тыс. Во время судебных разбирательств Насими Мамедов рассказывал, что не убивал бизнесмена, а об убийстве узнал в марте 2022 года, когда его задержали. Он сообщал, что в день убийства находился в областной больнице на приеме у врача.

В марте 2023 года коллегия присяжных первый раз вынесла оправдательный вердикт в отношении Насими Мамедова. Однако в ноябре 2023 года Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор и вернул дело на повторное рассмотрение. В марте 2024 года коллегия присяжных во второй раз оправдала бизнесмена. В июне Свердловский суд утвердил оправдательный приговор.

После повторного оправдательного вердикта рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Клока было приостановлено. Из картотеки суда следовало, что обвиняемый тяжело болен, что подтверждено медицинским заключением.

Мария Шараева