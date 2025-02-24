В Казани пенсионерка потеряла 750 тыс. рублей, желая заменить электросчетчик

Пожилая жительница Казани лишилась 750 тыс. руб., решив заменить электросчетчик в квартире. Об этом сообщает МВД по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По телефону неизвестный представился женщине сотрудником компании «Энергосбыт» и предложил заменить счетчик. Для оказания этой услуги он попросил продиктовать проверочный код из СМС.

После этого пенсионерке начали звонить от имени работников банка и силовых структур с сообщениями о том, что мошенники получили доступ к ее «Госуслугам» и собираются украсть сбережения жительницы Казани. Чтобы этого не произошло, 74-летнюю женщину убедили перевести все накопления на продиктованные «безопасные счета».

Ранее сообщалось, что в Казани 16% горожан теряли деньги или имущество при звонках мошенников.

Дарья Сайфиева