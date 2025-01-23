16% казанцев попадались на уловки телефонных мошенников, после которых теряли деньги или имущество. Из них 12% становились жертвами неизвестных один раз, а 4% — неоднократно. Это следует из результатов опроса, проведенного порталом SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани 16% горожан теряли деньги или имущество при звонках мошенников

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Казани 16% горожан теряли деньги или имущество при звонках мошенников

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди тех, кто сталкивается с мошенническими звонками ежедневно — 17% казанцев, 27% получают подобные вызовы несколько раз в неделю, столько же людей принимает подозрительные вызовы несколько раз в месяц. Только 14% опрошенных говорят, что ни разу не сталкивались с телефонным мошенничеством.

Чаще всего неизвестные во время звонка представляются сотрудниками полиции, ФСБ, прокуратуры, банков, операторов связи, Госуслуг, Почты России и прочих.

Больше всего (18%) жертв телефонных мошенников среди тех, у кого доход от 100 тыс. руб. в месяц.

Артём Дергунов