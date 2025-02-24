Дмитрий Махонин поручил наладить производство галстуков с коми-пермяцким орнаментом

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос о производстве галстуков с галстуков с коми-пермяцким орнаментом. Он озвучил поручение сегодня в рамках заседания правительства Пермского края. На заседании с докладом о плане мероприятий, приуроченных к 100-летию Коми-Пермяцкого округа, выступил министр по делам округа Алексей Плотников. Господин Махонин, выслушав доклад, обратил внимание на необычный принт галстука министра. Господин Плотников сообщил, что пока такие галстуки не изготавливаются, но заказ уже сделан. «Надо найти возможность, прошу экономический блок. Надо делать собственные такие галстуки. Очень интересный орнамент. Тем более, что национальный. Поэтому займитесь, пожалуйста», - отметил губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, на этой неделе исполняется 100 лет с момента образования Коми-округа.