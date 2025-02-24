Полиция с января оформила более 4 тыс. штрафов доставщикам на электровелосипедах

В полицию Москвы поступает «значительное» число жалоб на курьеров, использующих электровелосипеды для доставки еды и посылок, сообщили «Ъ» в столичном ГУ МВД. ГИБДД проводит рейды и выписывает доставщикам штрафы за нарушения на тротуарах: с начала 2025 года было вынесено более 4 тыс. таких постановлений.

Курьеры используют электровелосипеды двух типов в зависимости от мощности двигателя. Если мощность не превышает 0,25 кВт, то это средство индивидуальной мобильности (такой же статус имеют электросамокаты), если больше, то это мопед. Для определения мощности ГИБДД задерживает и направляет электровелосипеды на экспертизу. Рюкзак при этом оставляют курьеру, чтобы он мог продолжить развозить заказы.

По данным дептранса Москвы, в городе работает более 100 тыс. курьеров на транспортных средствах. На рюкзаках курьеров должны быть номера для идентификации работника и светоотражающие элементы. С 1 мая электровелосипеды курьеров должны быть оборудованы ограничителями скорости — доставщикам будет запрещено разгоняться быстрее 25 км/ч.

Подробности — в материале «Ъ» «Крепче рукоятки держи, курьер».