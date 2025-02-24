Созданный нижегородскими учеными эквивалент кожи начали применять в ветклиниках

Разработанный учеными Приволжского исследовательского медуниверситета (ПИМУ) эквивалент кожи RegSkin начали использовать в ветеринарных клиниках Нижнего Новгорода. Перед этим препарат прошел необходимые испытания и показал высокую эффективность, сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эквивалент кожи RegSkin, разработка ученых ПИМУ

Фото: ПИМУ Эквивалент кожи RegSkin, разработка ученых ПИМУ

Фото: ПИМУ

RegSkin сочетает в себе скаффолд — каркас для регенерации тканей — и мезенхимальные стволовые клетки жировой ткани, которые способны трансформироваться в разные типы клеточных структур. Препарат предназначен для лечения пролежней, язв диабетической стопы, труднозаживающих и хирургических ран у людей, однако его применение актуально и для животных.

«Выражение "заживает, как на собаке" — распространенный миф. В ветеринарной практике мы часто сталкиваемся с труднозаживающими ранами у кошек и собак, полученными в результате ожогов, покусов, ДТП, после сложных операций»,— рассказал ветеринарный врач Максим Зеленов. По его словам, доступные раневые повязки не всегда эффективны, а процесс регенерации часто затягивается или вовсе останавливается.

RegSkin позволяет сократить частоту перевязок в ветклинике до одного раза в 7-10 дней, что значительно облегчает и удешевляет лечение и снижает стресс для животных. Заведующая лабораторией клеточных технологий ПИМУ Марфа Егорихина подчеркнула, что препарат способствует полному восстановлению ткани без грубых рубцов. Клиническими случаями применения RegSkinV и фотографиями до/после вуз поделился в своем Telegram-канале.

ПИМУ планирует вывести продукт на российский рынок. Препарат будет использоваться для домашних животных, но при необходимости его могут расширить на крупный рогатый скот, отметил ректор вуза Николай Карякин.

Елена Ковалева