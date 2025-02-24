В Самарской области в четвертом квартале 2024 года выявили 56 фальшивых банкнот

В четвертом квартале прошлого года на территории Самарской области выявили 56 денежных знаков с признаками подделки. Статистику выявленных поддельных денежных знаков опубликовало самарское отделение Волго-Вятского ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Общая номинальная сумма фальшивых банкнот составила 202,2 тыс. руб. Среди обнаруженных фальшивок было 36 банкнот номиналом 5 тыс. руб., 16 банкнот номиналом 1 тыс. руб., три банкноты номиналом 2 тыс. руб. и одна — 200 руб.

Руфия Кутляева