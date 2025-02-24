Мэр Нефтеюганска проконтролирует вопрос о незаконном урезании зарплаты учителям

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) глава Нефтеюганска Юрий Чекунов встретился с учителями МБОУ СОШ №13, чтобы обсудить проблему урезания зарплаты педагогам, сообщил он на своей странице «ВКонтакте». В собрании участвовали представители департамента образования, отдела финансового контроля и специалисты трудовой инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Юрия Чекунова «ВКонтакте» Фото: страница Юрия Чекунова «ВКонтакте»

Ранее с работниками школы провели две очные встречи, по итогам которых отдел финансового контроля выявил нарушения в начислении зарплат. Руководству школы было направлено представление для устранения этих нарушений и приведения системы оплаты труда в соответствие с законодательством. На сегодняшний день представление частично исполнено, но протоколы и локальные акты содержат несоответствия.

Контроль ситуации с выплатами господин Чекунов поставил на личный контроль. «С целью надлежащей оценки и принятия предусмотренных законом мер, материалы проверки отдела финансового контроля, а также протоколы моих встреч с коллективом 13-й школы направлены в Нефтеюганский межрайонный следственный отдел»,— добавил мэр. Он также сообщил, что с учителями будет организована еще одна встреча.

Напомним, в прошлом году, по данным «Авито Работы», Югра стала абсолютным лидером по сумме средней предлагаемой зарплаты для учителей — начинающим педагогам предлагали в среднем от 60 тыс. до 120 тыс. руб. при полной занятости, при этом ХМАО стал одним из регионов, где спрос работодателей на преподавателей в школы особенно вырос — прирост составил 49%.

Ирина Пичурина