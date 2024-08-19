Регионы Урала вошли в топ по средней сумме предлагаемой зарплаты учителям

Несколько регионов Уральского Федерального округа (УрФО) вошли в топ по среднему уровню предлагаемой зарплаты для учителей с опытом работы до трех лет во втором квартале 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на исследование платформы «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кроме столичного региона и Ленинградской области, абсолютным лидером по сумме средней предлагаемой зарплаты для учителей стал Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) — начинающим учителям предлагали в среднем от 60 тыс. до 120 тыс. руб. при полной занятости, при этом Югра стала одним из регионов, где спрос работодателей на преподавателей в школы особенно вырос — прирост составил 49%.

Также в пятерку российских регионов по средней предлагаемой зарплате для учителей попала Свердловская область, где им предлагалось в среднем от 50 тыс. до 110 тыс. руб. — прирост составил 7%, а специалистам Тюменской области предлагали от 46 тыс. до 95 тыс. руб., рост составил 4%. Также в топ регионов вошли Татарстан и Краснодарский край.

Как отметили в «Авито Работа», уровень дохода учителей может значительно отличаться в зависимости от опыта, специальности и места работы кандидата, также на это влияет появление новых дисциплин, например, робототехники, программирования и ментальной арифметики.

Напомним, весной в Свердловской области спрос на учителей и репетиторов для подготовки к ЕГЭ за год вырос в 3,4 раза. Медианная зарплата у педагогов за последний год увеличилась на 14% до 40 тыс. руб., в целом им предлагалось от 15 тыс. до 110 тыс. руб.

Ирина Пичурина

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