В Нижегородской области за мошенничество с маткапиталом задержаны шесть человек

Нижегородские полицейские задержали группу из шести человек, которых подозревают в мошенничестве с материнским капиталом. По данным полиции, задержанные помогали гражданам обналичивать средства маткапитала под видом покупки земли или строительства дома.

Следователи выяснили, что с октября 2018 года по март 2023 года участники организованной группы обналичили материнский капитал для 65 человек. Подозреваемые организовали кредитно-потребительский кооператив, который оформлял заведомо ложные заявления и договора займа.

Эти документы они отправляли в пенсионный фонд РФ с просьбой направить средства материнского капитала на досрочное погашение займа.

В дальнейшем часть средств отдавали заявителю, честь оставалась у организаторов кооператива. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Трое организаторов кооператива арестованы. Следователи продолжают сбор доказательств.

Андрей Репин