В 2024 году в Казани на строительство дорог направили 45,3 млрд рублей

В 2024 году в Казани на дорожно-строительные работы выделили 45,3 млрд руб. Об этом сообщили на XXXVI сессии Казанской городской Думы четвертого созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отмечается, что сумма стала рекордной для Казани. Общая площадь ремонта и строительства дорог составила более 2,4 млн кв. метров. Этот показатель примерно на треть больше, чем в 2023 году.

Всего за последние 10 лет в столице Татарстана провели дорожные работы на сумму более 150 млрд руб. Общая протяженность казанских дорог составляет более 2 тыс. км.

Диана Соловьёва