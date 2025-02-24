За нападение на магистранта УрФУ со стрельбой обвиняемого осудили на пять лет

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор одному из участников нападения со стрельбой на студента УрФУ из-за шутки в трамвае: гражданин одной из бывших союзных республик Бекзод Камилов получил пять лет колонии общего режима по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в конце ноября 2023 года Бекзод Камилов совместно с Валерием Волковым напали на магистранта факультета журналистики Уральского федерального университета (УрФУ) Игоря Б. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда, уголовное дело в отношении Валерия Волкова было выделено в отдельное производство и приостановлено.

Ранее пострадавший студент рассказал «Ъ-Урал», что конфликт завязался в трамвае из-за шутки, сказанной им. По его словам, он пошутил о водителе автомобиля, который сигналил во время пути. К нему подошли Бекзод Камилов и Валерий Волков, которые услышали шутку и решили, что речь идет о женщине-водителе трамвая. «До меня докапывается парень. Говорит, что я оскорбил его мать. Он сказал, что она водитель трамвая. Я начал объяснять, что пошутил не в сторону водителя трамвая, а в сторону водителя случайной машины»,— пояснил пострадавший.

Молодые люди начали с угрозами требовать от студента деньги в размере 500 руб., но он им отказал. «С целью облегчения совершения преступления осужденный достал пистолет и приставил к коленке потерпевшего, тем самым демонстрируя готовность произвести выстрел из него. Требования о передаче денежных средств повторно были высказаны, когда все молодые люди покинули трамвай»,— сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, после выхода из трамвая Валерий Волков около здания университета на пр. Ленина, 51 выстрелил несколько раз в сторону студента из пневматического пистолета. Два выстрела попали в щеку пострадавшего.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, от пневматического пистолета калибра 4,5 мм модели PM-X «сообщники поспешили избавиться тем же вечером, сбыв его в один из ломбардов за 2,5 тыс. руб.». «Однако позднее сыщики изъяли "ствол", ставший одной из основных улик по уголовному делу»,— пояснил он. В СКР уточнили, что нападавшие были задержаны по горячим следам.

«Оба фигуранта этой криминальной истории ранее привлекались к уголовной ответственности. Так, екатеринбуржец был судим за несколько преступлений имущественного характера и одно противоправное деяние сексуальной направленности. Его старший по возрасту подельник — уроженец другого государства — приговаривался ранее к условному лишению свободы за совершение грабежа»,— добавил полковник Горелых.

Мария Шараева