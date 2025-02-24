На отлов бездомных животных в Краснодаре выделили 5,4 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Краснодара заключило контракт на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города. Стоимость контракта составляет 5,4 млн руб., сообщается на сайте госзакупок. Поставщиком услуг выбран краснодаский приют для безнадзорных животных «Краснодог».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Приют «Краснодог» — единственный официально зарегистрированный приют в Краснодаре, созданный в 2008 году. Руководит организацией Ирина Сторчилова. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль «Краснодога» в 2023 году составила 2,1 млн руб.

Подрядной организации предстоит отлавливать на территории Краснодара животных без владельцев, кастрировать или стерилизовать их, чипировать, а также вести учет и регистрацию, после чего возвращать в прежнее место обитания. В задачи подрядчика также будет входить содержание и кормление животных и обработка от паразитов. На одно животное предусмотрено 11,7 тыс. руб. Таким образом, за полгода можно будет отловить и стерилизовать 461 животное.

Контракт заключен до 28 июля 2025 года.

Наталья Решетняк