На отлов бездомных животных в Краснодаре выделили 5,4 млн рублей
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Краснодара заключило контракт на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города. Стоимость контракта составляет 5,4 млн руб., сообщается на сайте госзакупок. Поставщиком услуг выбран краснодаский приют для безнадзорных животных «Краснодог».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Приют «Краснодог» — единственный официально зарегистрированный приют в Краснодаре, созданный в 2008 году. Руководит организацией Ирина Сторчилова. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль «Краснодога» в 2023 году составила 2,1 млн руб.
Подрядной организации предстоит отлавливать на территории Краснодара животных без владельцев, кастрировать или стерилизовать их, чипировать, а также вести учет и регистрацию, после чего возвращать в прежнее место обитания. В задачи подрядчика также будет входить содержание и кормление животных и обработка от паразитов. На одно животное предусмотрено 11,7 тыс. руб. Таким образом, за полгода можно будет отловить и стерилизовать 461 животное.
Контракт заключен до 28 июля 2025 года.