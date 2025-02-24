В Сочи сотрудники МЧС спасли упавшего в сливной коллектор пенсионера

В Сочи специалисты МЧС спасатели 68-летнего местного жителя, который упал в сливной коллектор на улице Джапаридзе. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Вечером в воскресенье, 23 февраля, жители частного сектора на улице Джапаридзе в Сочи услышали крики о помощи и вызвали спасателей. На месте происшествия специалисты МЧС установили, что 68-летний местный житель упал с трехметровой высоты в сливной коллектор.

Медик МЧС диагностировал у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и переохлаждение. Спасатели, используя альпинистское снаряжение и носилки, подняли сочинца к дороге и передали бригаде скорой помощи.

По словам спасателей, от пострадавшего исходил сильный запах алкоголя. Пенсионер не смог объяснить причину падения.

Мария Удовик