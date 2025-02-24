С начала года более 50 новых грузоотправителей СвЖД использовали цифровые сервисы

В январе 2025 года более 50 грузоотправителей в зоне обслуживания Свердловской железной дороги (СвЖД) заключили «Единый договор об оказании транспортных услуг» онлайн, используя «Личный кабинет клиента на сайте ОАО "РЖД" в сфере грузовых перевозок». Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала года более 50 грузоотправителей СвЖД использовали цифровые сервисы

Фото: СвЖД С начала года более 50 грузоотправителей СвЖД использовали цифровые сервисы

Фото: СвЖД

Уточняется, что онлайн можно также оформить некоторые транспортно-логистические услуги. Так, возможно изменить маршрут и место назначения, зарезервировать вагономесто в составе «Грузового экспресса». Помимо этого, можно онлайн оформить и подписать перевозочные документы, воспользоваться электронными справочниками и базами данных, а также рассчитать предварительную стоимость доставки, произвести планирование погрузки, выполнить согласование схем размещения и крепления грузов.

«В настоящее время на СвЖД «Личный кабинет» для организации грузоперевозок используют более 2 тыс. предприятий. За прошлый год они оформили онлайн более 200 тыс. документов»,— добавили в пресс-службе Свердловской магистрали.

Анастасия Таначева