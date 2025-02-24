Томский СПК «Белосток» построит доильный зал за 100 млн рублей

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Белосток», расположенный в Кривошеинском районе Томской области, планирует построить новый доильный зал. Расширение площади позволит увеличить поголовье дойного стада до 1,2 тыс. коров. «В целом, предполагается, что общий шлейф молочного комплекса превысит более 2,3 тыс. голов молодняка»,— сообщил заместитель председателя кооператива Амаяк Яврумян. В данный момент на предприятии продолжается реконструкция молочного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Белосток» образован в июне 2002 года. Основой производственной деятельности хозяйства является молочное животноводство. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями компании являются 11 физических лиц. Доля в размере 99,9% принадлежит Паруйр Яврумян, который также владеет ООО «Томскоблсельхозтехника». Выручка предприятия в 2023 году составила 245 млн руб., прибыль — 3,5 млн руб.

Лолита Белова