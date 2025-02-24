Суд приостановил дело о взыскании 988 млн рублей с экс-директора «Утриша»

Адлерский районный суд Сочи приостановил производство по иску государственного заповедника «Утриш» к бывшему директору заповедника Олегу Кондратьеву о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде при пожаре в 2020 году, следует из картотеки дел. Решение связано с назначением экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соответствующее ходатайство поступило от представителя Олега Кондратьева, рассказали «Ъ-Сочи» в объединенной пресс-служба судов Краснодарского края. Суд назначил оценочную экспертизу, которая должна быть проведена до 31 марта 2025 года. Более подробную информацию в пресс-службе не сообщили.

В декабре прошлого года прокуратура Краснодарского края установила, что ФГБУ «Государственный заповедник "Утриш"» длительное время не принимало мер по взысканию ущерба с господина Кондратьева. Администрация заповедника обратилась в суд только после получения прокурорского предписания.

Андрей Куценко