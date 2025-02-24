Приставы арестовали автомобиль челябинца, осужденного за оскорбление учителя

Судебные приставы Металлургического района Челябинска изъяли у местного жителя автомобиль по иску о компенсации морального вреда за оскорбление учителя школы №71. Общая сумма взыскания составляет 1 млн руб., сообщает пресс-служба главного управления ФССП по региону.

Иск о компенсации морального вреда прокуратура Металлургического района направила в суд в феврале этого года. Вместе с ним надзорное ведомство также подало иск о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества челябинца.

Инцидент с оскорблением учителя произошел в сентябре прошлого года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», челябинец устроил скандал в школе №71. Он оскорблял учителя из-за того, что она сделала замечание его детям, попросив их разговаривать на русском языке. Челябинец также пригрозил нанести ей увечья. После произошедшего учителя увезли в реанимацию с инсультом.

В отношении челябинца было возбуждено уголовное дело. В октябре 2024 года Металлургический районный суд Челябинска приговорил его к десяти месяцам ограничения свободы. Подсудимый признал вину.