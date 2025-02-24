В 2024 году количество умерших в Башкирии выросло на 3,7 тыс. человек

С января по декабрь 2024 года в Башкирии умерло более 51,2 тыс. человек. По сравнению с таким же периодом предыдущего года, число умерших выросло на 3,7 тыс. Такие данные следуют из отчета Росстата.

Число родившихся уменьшилось с 35,51 тыс. до 32,97 тыс. человек. Таким образом, естественная убыль населения в прошлом году выросла с 12 тыс. до 18,2 тыс. В расчете на 1 тыс. человек населения коэффициент естественной убыли вырос с 3 до 4,5.

В Приволжском федеральном округе самая высокая естественная убыль фиксируется в Нижегородской (23,4 тыс.), Самарской (20,3 тыс.) и Саратовской областях (18,7 тыс.). В расчете на 1 тыс. человек хуже всего ситуация в Пензенской (коэффициент 9,3), Кировской (9,1) и Ульяновской (8,1) областях.

Идэль Гумеров