Ростехнадзор нашел нарушения у «Ярославльводоканала»

Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выявило нарушения в сфере теплоэнергетики у АО «Ярославльводоканал». Об этом сообщили в ведомстве.

Ростехнадзор провел плановую проверку предприятия и выявил 21 нарушение. Среди нарушений частичные разрушение штукатурки здания мазутонасосной и отсутствие изоляция мазутопроводов. Также было выявлено, что истек срок технического освидетельствования строительных конструкций здания мазутонасосной, которое должна проводить специализированная организация раз в пять лет для определения срока дальнейшей эксплуатации.

«В отношении юридического и должностного лица составлены протоколы об административном правонарушении по статье 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки — прим. «Ъ-Ярославль»)»,— сообщили в ведомстве.

Статья предусматривает наказание для юрлиц в виде штрафа до 40 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Алла Чижова