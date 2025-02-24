Выручка ставропольского завода «Атлант» выросла в 2024 году на 700 млн рублей

Показатель выручки ставропольского АО «Завод “Атлант”» по итогам 2024 года составил 3,7 млрд руб. По сравнению с показателями 2023 года выручка предприятия выросла на 700 млн руб. Аудит годовой бухгалтерской отчетности общества опубликован в открытых источниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Чистая прибыль «Атланта» за 2024 года составила 1 млрд руб., незначительно (на 26 млн руб.) снизившись по сравнению с показателями 2023 года. Себестоимость продаж в 2024-м — 2,2 млрд руб., тогда как в 2023 году — 1,6 млрд руб. Кредиторская задолженность завода выросла за год на 33 млн руб. и составила 1,34 млрд руб. (рост по сравнению с 2022 годом — почти 400 млн руб.). Дебиторская задолженность снизилась на 291 млн руб. и составила 620 млн руб., что больше чем по итогам 2022 года на 300 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Завод “Атлант”» зарегистрировано в городе Изобильный Ставропольского края в 1994 году. Уставный капитал общества — 1,61 млн руб. Основной профиль завода - производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Гендиректор — Валерий Данилов, совладельцы — казанское ООО «ТЗК» (19,85%), подмосковное АО «Стар» (19,4%), подмосковное АО «Высокие технологии» (19,4%), казанское ООО «Абхиджит» и казанское АО «Риверпарк».

Как отмечено в аудиторском заключении, деятельность АО «Завод “Атлант”» в 2024 году была направлена на пополнение доходов. В составе предприятия нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс. Дочерних и зависимых обществ также нет. Общество не имеет филиалов и представительств. Среднесписочная численность персонала завода по состоянию на 31 декабря 2024 года составляет 1207 человек.

По информации официального сайта предприятия, завод «Атлант» занимается разработкой и производством электрических соединителей. Предприятие было создано в 1966 году под эгидой Министерства электронной промышленности СССР. Со дня основания завод специализируется на выпуске низковольтных, низкочастотных электрических соединителей. За время существования было освоено и в настоящее время серийно изготавливается более 2400 типов конструкций электрических соединителей, используемых в радиоэлектронных системах (РЭС) гражданского и двойного назначения. В настоящее время предприятие способно изготавливать до 123 млн соединителей в год.

Дмитрий Михеенко