Полиция устанавливает обстоятельства наезда автобуса ООО «Самара Авто Газ» на пешехода

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства травмирования пешехода в Ленинском районе Самары. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции получили информацию о ДТП утром 24 февраля. В ходе проверки установлено, что пешеход не сообщил свои персональные данные и покинул место происшествия.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, водитель 1970 года рождения, управляя автобусом МАЗ, следовал по ул. Галактионовская от ул. Маяковского в сторону ул. Полевой. В пути следования допустил наезд на пешехода, вызвал ГАИ и находился на месте ДТП до приезда полицейских. Пассажиры в автобусе не пострадали.

Евгений Чернов