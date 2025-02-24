Бельский обратился к петербуржцам в день годовщины спецоперации в Украине

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 24 февраля в своем Telegram-канале обратился к жителям города, напомнив им о значительном вкладе в специальную военную операцию (СВО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Бельского, мегаполис с первых дней начал поддерживать российских военнослужащих. Сейчас в зоне СВО сражаются бойцы Ленинградского полка, которому за проявленный героизм присвоили звание «гвардейский».

Петербуржцы служат и в других подразделениях, в тылу они продолжают собирать гуманитарную помощь и оказывать поддержку семьям военных.

Бельский добавил, что сосчитать количество неприятелей за многовековую историю России очень сложно. Однако каждого, кто пытался поработить россиян и нарушить целостность страны, ждало поражение.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СВО началась 24 февраля 2022 года после обращения президента страны Владимира Путина. Подробнее читайте в материале «Наступление и наказание».

Андрей Маркелов