В работе новосибирского завода «НЭВЗ-Союз» выявили экологические нарушения

Прокуратура выявила нарушения в работе крупнейшего производителя электронных компонентов в России. Источники «Ъ-Сибирь» сообщили, что речь идет о ПАО «Новосибирский электровакуумный завод "Союз"» (НЭВЗ «Союз»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, предприятие эксплуатировало объекты, не зарегистрированные в качестве оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Также на заводе не проходила инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ.

Суд обязал НЭВЗ устранить нарушения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «НЭВЗ-союз» производит изделия для электроники и электротехники. Холдинг контролирует компанию «НЭВЗ-керамикс», которая производит наноструктурированную керамику.

Александра Стрелкова