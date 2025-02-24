ЯМЗ регистрирует новый товарный знак с медведем

ПАО «Автодизель» подало заявку на регистрацию нового товарного знака. Информация об этом размещена на портале Znakoved.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарный знак ПАО «Автодизель»

Фото: znakoved.ru Товарный знак ПАО «Автодизель»

Фото: znakoved.ru

Товарный знак представляет собой сочетание традиционного логотипа «ЯМЗ» с добавкой ON, где O выполнено в виде изображения кнопки. В состав товарного знака входит изображение медведя из металла с гаечным ключом в руке. Заявлено широкое применение знака — двигатели, масла, станки, программное обеспечение и т.д.

Медведь изображен на гербах Ярославля и Ярославской области, кроме того, фигура животного в XX веке украшала капоты грузовых автомобилей, которые выпускал Ярославский автозавод, на базе которого был создан Ярославский моторный завод.

Антон Голицын