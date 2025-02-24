По итогам рейда в Канавинском районе из России выдворят двух иностранцев

В Канавинском районе Нижнего Новгорода по итогам полицейского рейда 15 иностранных граждан привлечены к административной ответственности. По данным полиции, в отношении двух мигрантов принято решение о выдворении за пределы РФ.

В время рейда особое внимание полиция уделяла вопросам трудовой деятельности иностранцев. В итоге составлено восемь протоколов о незаконной трудовой деятельности иностранцев и четыре протокола о нарушении правил пребывания в России.

Одного мигранта уличили в уклонении от прохождения иммиграционного контроля. Материал направлен в Канавинский суд для принятия решения.

В отношении двух иностранцев составлены протоколы о нарушении правил въезда в Россию. По решению суда, их отправят на родину.

Андрей Репин