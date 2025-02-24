В Ярославском училище ПВО открыли бюст маршала Говорова
В Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны открыли бюст маршала Советского Союза Л. А. Говорова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Фото: Скриншот из видео Минобороны РФ
«В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны в торжественной обстановке открыт бюст Героя СССР маршала Леонида Александровича Говорова — главнокомандующего Войсками ПВО СССР»,— сообщают в министерстве.
В мероприятии участвовали внуки маршала, командование училища, ветераны Великой Отечественной войны и другие. После приветственного слова гости мероприятия возложили цветы к бюсту маршала в клубе училища.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ноябре 2024 года училищу было присвоено наименование «имени Маршала Советского Союза Л. А. Говорова». Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.
Говоров Леонид Александрович — маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, кавалер Ордена «Победа». Во время битвы за Москву командовал 5-й армией, оборонявшейся на Можайском направлении. Один из авторов военного плана по прорыву блокады Ленинграда, освобождал территорию советской Карелии и Прибалтики.