В Ярославском училище ПВО открыли бюст маршала Говорова

В Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны открыли бюст маршала Советского Союза Л. А. Говорова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот из видео Минобороны РФ Фото: Скриншот из видео Минобороны РФ

«В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны в торжественной обстановке открыт бюст Героя СССР маршала Леонида Александровича Говорова — главнокомандующего Войсками ПВО СССР»,— сообщают в министерстве.

В мероприятии участвовали внуки маршала, командование училища, ветераны Великой Отечественной войны и другие. После приветственного слова гости мероприятия возложили цветы к бюсту маршала в клубе училища.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ноябре 2024 года училищу было присвоено наименование «имени Маршала Советского Союза Л. А. Говорова». Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.