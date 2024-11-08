Ярославское училище ПВО получило имя маршала Говорова
Ярославскому высшему военному училищу противовоздушной обороны присвоили наименование «имени Маршала Советского Союза Л. А. Говорова». Соответствующее распоряжение правительства России подписал 6 ноября председатель правительства Михаил Мишустин.
«Присвоить федеральному государственному казенному военному образовательному учреждению высшего образования "Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны" Министерства обороны Российской Федерации почетное наименование "имени Маршала Советского Союза Л. А. Говорова"»,— указывается в документе.
Теперь полное наименование училища будет звучать следующим образом — «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Л.А. Говорова».