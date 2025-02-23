Одиннадцать рейсов, следовавших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за ветра

Одиннадцать воздушных судов, направлявшихся в Сочи, перенаправлены на запасные аэродромы Минеральных Вод, Грозного и Владикавказа из-за неблагоприятных метеоусловий,сообщили в компании «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Анапа и Краснодар).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Согласно прогнозам синоптиков, в Сочи и федеральной территории Сириус 23-24 февраля ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

Воздушная гавань Сочи продолжает функционировать по фактической погоде и обслуживать пассажиров. Самолеты, прибывшие ранее, вылетают по расписанию. Обратные рейсы с запасных аэродромов задерживаются из-за позднего прибытия бортов в пункт назначения.

Лия Пацан