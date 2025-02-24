Еленинская компания оплатила 3,9 млн рублей долгов после возбуждения дела

Директор муниципального унитарного предприятия «ЖКХ» Еленинского сельского поселения Виктор Бордавов в ходе дознания по уголовному делу о неисполнении приговора (ч. 2 ст. 315 УК РФ) выплатил 3,9 млн руб. задолженности перед компаниями топливно-энергетического комплекса Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

Уголовное дело в отношении директора возбудили после того, как он проигнорировал 56 исполнительных производств на общую сумму 3,9 млн руб. Пристав арестовал счет предприятия, ограничил расходные операции по кассе сначала на 50%, а затем на 80%. Однако Виктор Бордавов начал переводить средства через счета организаций-контрагентов. Деньги и сведения о них не доходили до судебного пристава, и директора привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве), назначив штраф в 30 тыс. руб. Было доказано, что руководитель предприятия мог оплатить долги, однако распоряжался поступающими средствами по собственному усмотрению.

Когда уголовное дело находилось на стадии дознания, подозреваемый приступил к выплате задолженности. К моменту передачи материалов в суд долг он выплатил полностью. Адвокат ходатайствовал о прекращении дела в отношении директора и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Заявление защитника Виктора Бордавова удовлетворили. Виновному лицу назначен штраф 30 тыс. руб. В течение двух месяцев он должен его оплатить и предоставить сведения об этом приставу, иначе руководителя МУПа вновь привлекут к уголовной ответственности.

Виталина Ярховска