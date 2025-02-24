51% мужчин в Ижевске против выхода на пенсию на 5 лет позже

Каждый второй мужчина в Ижевске считает дискриминацией практику более позднего выхода мужчин на пенсию по возрасту. Согласно опросу Super Job, каждая пятая ижевчанка согласна с этой точкой зрения с доводами: «Мужчины умирают раньше женщин»; «У мужчин, как правило, работа связана с большой физической нагрузкой. К 65 годам здоровья может не остаться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В то же время каждая вторая участница опроса не считает дискриминацией более поздний выход мужчин на пенсию, говоря, что «женщина слабее физически». Только 39% мужчин разделяют это убеждение.