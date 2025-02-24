В Татарстане на шестилетнего ребенка упала снежная глыба с 5 этажа
В городе Лениногорске с балконного козырька на 5 этаже на шестилетнего мальчика упала снежная глыба. Об этом сообщила жилищная инспекция Татарстана.
Ребенка госпитализировали.
Инспектор рассмотрел материалы прокуратуры и назначил главному инженеру управляющей компании АО «Центр ЖКХ и С» штраф в размере 4 тыс. руб. Ему также выдали представление об устранении нарушений.
Ранее сообщалось, что жилищная инспекция Татарстана хочет дисквалифицировать главу управляющей компании Ново-Савиновского района столицы «Уютный дом» из-за жалоб казанцев.