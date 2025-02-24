Каждый житель Кубани должен банкам в среднем почти 518 тысяч рублей

В Краснодарском крае уровень закредитованности населения остается высоким: в среднем на каждого жителя региона приходится долг перед банками в размере 517,7 тыс. руб. Отношение среднедушевого долга к годовой заработной плате составляет 74,9%. По этому показателю Кубань вошла в число регионов с наибольшей долговой нагрузкой, следует из данных исследования РИА Рейтинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В соседней республике Адыгея ситуация схожая: соотношение долга и годовой зарплаты достигает 83,2%, а средний объем займа на человека составляет 475 тыс. руб. В Ростовской области показатели оказались ниже — долг в среднем достигает 399,7 тыс. руб., что соответствует 63,5% годового дохода.

В Крыму соотношение долга и годовой зарплаты составляет порядка 30%. Жители полуострова должны банкам в среднем 169,8 тыс. руб.

По расчетам РИА Рейтинг, по состоянию на 1 января 2025 года общий объем задолженности россиян перед банками составил 34,9 трлн руб., увеличившись за год на 5,5%, или на 1,8 трлн руб.

Минимальная долговая нагрузка зафиксирована в Ингушетии, Крыму, Дагестане и Севастополе. Максимальное соотношение долга и дохода отмечается в Тыве, Калмыкии и Адыгее.

Вячеслав Рыжков