Апелляция подтвердила правомерность налоговых льгот для Пермской ГРЭС

Девятый апелляционный арбитражный суд оставил без изменений решение первой инстанции по заявлению АО «Интер РАО — Электрогенерация» к ФНС. Энергетики обжаловали решение налогового органа о доначислении налога на имущество в размере свыше 189 млн руб. за 2021 год. Речь идет об имуществе Пермской ГРЭС, модернизацию которой проводит заявитель. В 2012 году компания начала модернизацию энергоблока ГРЭС, стройка получила статус приоритетного инвестиционного проекта. Согласно условиям соглашения «Интер РАО» с Пермским краем, налог на имущество устанавливался по льготной ставке — 0,01% на десять лет. В 2020 году эта льгота для инвесторов была отменена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как считают ФНС и краевые власти, после внесения изменений в законодательство АО «Интер РАО — Электрогенерация» должно платить налог по ставке 2,2%. После проверки налоговый орган доначислил компании 189,21 млн руб. Энергетики оспорили этот ненормативный акт в суде, указав, что соглашение было заключено еще до изменения регионального законодательства. Арбитраж в итоге решил, что если заявитель выполняет свои обязательства по исполнению соглашения, то его условиям должны следовать и госорганы. Другой подход может вызвать правовую неопределенность и недоверие инвесторов.