В Крыму задержали мужчину, выбросившего кошку из замка «Ласточкино гнездо»

Полиция в Крыму задержала мужчину, который скинул кошку со смотровой площадки у замка «Ласточкино гнездо», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Инцидент произошел вчера, 23 февраля. Кошка Муся жила на территории замка около десяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным госпожи Волк, преступником оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга, другие подробности о личности задержанного не приводятся. Его доставили в ОМВД по Ялте, мотивы его поступка пока неизвестны.

«Ласточкино гнездо» — псевдоготический замок, он находится на отвесной 40-метровой скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра. По данным Telegram-канала Baza, мужчина приехал на территорию туристического объекта накануне утром. Согласно камерам наблюдения, он сначала погладил кошку, а потом отнес ее на смотровую площадку и скинул оттуда.