В Крыму задержали мужчину, выбросившего кошку из замка «Ласточкино гнездо»
Полиция в Крыму задержала мужчину, который скинул кошку со смотровой площадки у замка «Ласточкино гнездо», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Инцидент произошел вчера, 23 февраля. Кошка Муся жила на территории замка около десяти лет.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По данным госпожи Волк, преступником оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга, другие подробности о личности задержанного не приводятся. Его доставили в ОМВД по Ялте, мотивы его поступка пока неизвестны.
«Ласточкино гнездо» — псевдоготический замок, он находится на отвесной 40-метровой скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра. По данным Telegram-канала Baza, мужчина приехал на территорию туристического объекта накануне утром. Согласно камерам наблюдения, он сначала погладил кошку, а потом отнес ее на смотровую площадку и скинул оттуда.