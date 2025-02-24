В январе пермский рынок новых автомобилей снова стал расти

По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании Verra, в январе продажи автомобилей в Пермском крае выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В минувшем месяце на учет было поставлено 1559 новых легковых машин, тогда как в январе 2024 года — 1416. Напомним, что в декабре 2024 года продажи автомобилей в Прикамье впервые за долгое время сократились на 4,6% (на учет поставили 1795 авто) по сравнению с декабрем 2023 года.

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По итогам января в топ-5 самых продаваемых новых автомобилей в регионе вошли Lada с долей рынка в Прикамье в 39,7%, Haval (13,5%), Chery (9,2%), Changan (5,6%) и Geely (4,7%). Наиболее значимо за месяц подросли объемы регистрации koda — на 600% (на учет было поставлено семь машин), Livan — на 200% (на учет поставили три машины) и Moskvich — на 148% (62 автомобиля). Самое заметное сокращение показали KIA — на 52,9% (8 авто), Voyah — на 50% (3 авто) и Exeed — на 45,5% (24 авто).

В 2024 году темпы продаж новых автомобилей в Прикамье сократились: рост составил 46% против 66% годом ранее. Участники рынка называли снижение темпов ожидаемым, объясняя это достижением рынком уровня стабилизации и внешнеэкономическими причинами.