В Горном Алтае ветераны ВОВ и семьи участников СВО получат дрова бесплатно

В Республике Алтай закрыт вопрос по снабжению дровами ветеранов, сообщает официальный телеграм-канал правительства Республики Алтай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Договорились с лесозаготовителями о поставке дров для жителей. Тех, кто в этом нуждается больше всего. Это участники Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов, семьи участников спецоперации, многодетные семьи»,— отметил глава региона Андрей Турчак.

По данным республиканского правительства, заготовители готовы бесплатно довезти до льготников до 400 кубометров дров. Еще 600 кубометров предприниматели могут предоставить бесплатно на условиях самовывоза.

В январе правительство Республики Алтай приняло решение проиндексировать выплаты ветеранам на твердое топливо. Компенсация составит от 5,2 до 12,7 тыс. руб. в зависимости от района проживания.

Михаил Кичанов