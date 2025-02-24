Бывший замначальника КрасЖД получил пять лет колонии за взятку

К пяти годам колонии строгого режима приговорили бывшего замначальника Красноярской железной дороги (КрасЖД) по строительству Ивана Борисова, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). С подсудимого в доход государства взыскали денежную сумму, эквивалентную размеру взятки, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Суд применил к железнодорожнику ст. 64 УК РФ, которая позволяет назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией инкриминируемой статьи УК — Ивану Борисову грозило от восьми до 15 лет заключения.

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По версии следствия, в 2021 году замначальника КрасЖД получил от двух руководителей строительной компании взятку кровельным материалом на сумму свыше 1,2 млн руб. Подношение предназначалась за покровительство фирмы, которая вела строительные работы в рамках инвестпроекта «Комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет».

В апреле 2024 года суд дал шесть лет колонии и штраф в размере 35,7 млн руб. другому бывшему замначальника КрасЖД Андрею Власову по делу о коррупции. В одном из эпизодов дела фигурировала взятка автомобилем Mercedes-Benz Gelandewagen, комплектом шин и страховкой общей стоимостью свыше 14 млн руб.

Илья Николаев