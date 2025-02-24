В Краснодаре 24 февраля прогнозируют снегопад
В Краснодаре 24 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и снегопадом. Согласно данным Краснодарского ЦГМС, в краевой столице ожидается гололедица на дорогах.
Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ
Днем температура воздуха в городе повысится с -9 до -2 градусов. Западный ветер достигнет скорости 10 м/с.
По региону также прогнозируют снег и гололедицу. Порывы западного ветра усилятся до 14 м/с, а на черноморском побережье — до 20 м/с.
В юго-восточных предгорных районах днем потеплеет до -2 градусов. В горах дневные температуры достигнут -12 градусов.