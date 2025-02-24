В Краснодаре 24 февраля прогнозируют снегопад

В Краснодаре 24 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и снегопадом. Согласно данным Краснодарского ЦГМС, в краевой столице ожидается гололедица на дорогах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Днем температура воздуха в городе повысится с -9 до -2 градусов. Западный ветер достигнет скорости 10 м/с.

По региону также прогнозируют снег и гололедицу. Порывы западного ветра усилятся до 14 м/с, а на черноморском побережье — до 20 м/с.

В юго-восточных предгорных районах днем потеплеет до -2 градусов. В горах дневные температуры достигнут -12 градусов.

Нурий Бзасежев