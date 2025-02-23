Снегопады и мороз до -23 градусов ожидаются в Краснодарском крае

Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае снегопады, усиление ветра и мороз. Согласно данным регионального гидрометцентра, в ближайшие сутки ночная температура воздуха на Кубани составит от -4 до -9 градусов, в юго-восточных предгорных районах местами до -16 градусов. Днем столбики термометров покажут от -2 до -7 градусов. В горной местности ночью похолодает до -23 градусов, днем — до -17.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На черноморском побережье прогнозируется переменная облачность. Ночью и утром местами выпадет небольшой снег, днем ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Северо-западный ветер усилится до 14 м/с, ночью его порывы достигнут 20 м/с. Температура воздуха ночью составит от -3 до -8 градусов, днем — от +4 до -1.

В последующие двое суток в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Местами продолжится снегопад, в отдельных районах — сильный. На дорогах останется гололедица. На азовском побережье 25 и 26 февраля ночная температура составит от -4 до -9 градусов, в остальных районах края похолодает до -15 градусов. Дневная температура установится от -1 до -6 градусов, в южной половине края местами от -3 до +2.

Лия Пацан