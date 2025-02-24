В Карталах сгорел павильон с пиротехникой

Вечером 23 февраля в Карталах Челябинской области сгорел киоск, где продавали пиротехнику. Пожар мог угрожать расположенному рядом торговому центру «Фрегат», но распространение огня удалось предотвратить, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Площадь пожара составила 20 кв. м. Во время происшествия никто не пострадал. В ликвидации возгорания участвовали 12 человек и три единицы техники.

Причину пожара устанавливают специалисты отделения дознания.