Радий Хабиров объявил о начале проекта для ветеранов СВО «Герои Башкортостана»

В Башкирии стартует кадровая программа для участников и ветеранов СВО. Проект получил название «Герои Башкортостана», сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Башкирии Фото: пресс-служба главы Башкирии

«Напомню, мы реализуем ее по поручению нашего президента – как продолжение федерального проекта "Время героев"»,— написал он в Telegram.

Цель программы — подготовка управленцев из числа военнослужащих СВО. Ее участниками смогут стать претенденты с высшим и средним профессиональным образованием, зарегистрировавшиеся на портале проекта и заполнившие анкету. Они также должны написать эссе, пройти онлайн-тестирование и собеседование, после чего смогут пройти курсы повышения квалификации.

«Те, у кого будут самые высокие результаты, смогут пройти обучение по программам профессиональной переподготовки и получат предложения о работе»,— сообщил господин Хабиров.

Наталья Балыкова