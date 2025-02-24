Радий Хабиров объявил о начале проекта для ветеранов СВО «Герои Башкортостана»
В Башкирии стартует кадровая программа для участников и ветеранов СВО. Проект получил название «Герои Башкортостана», сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров.
Фото: пресс-служба главы Башкирии
«Напомню, мы реализуем ее по поручению нашего президента – как продолжение федерального проекта "Время героев"»,— написал он в Telegram.
Цель программы — подготовка управленцев из числа военнослужащих СВО. Ее участниками смогут стать претенденты с высшим и средним профессиональным образованием, зарегистрировавшиеся на портале проекта и заполнившие анкету. Они также должны написать эссе, пройти онлайн-тестирование и собеседование, после чего смогут пройти курсы повышения квалификации.
«Те, у кого будут самые высокие результаты, смогут пройти обучение по программам профессиональной переподготовки и получат предложения о работе»,— сообщил господин Хабиров.