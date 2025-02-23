В Изобильненском округе Ставрополья мусоровоз оставил без тепла больницу
В поселке Солнечнодольск Изобильненского округа при выполнении работ мусоровоз повредил теплотрассу на территории участковой больницы. Об этом в совеем Телеграм-канале сообщил глава округа Роман Коврыга.
Фото: https: / t.me / kovrygaRoman
На место инцидента сразу же выехали коммунальные службы. По словам главы района, проводятся ремонтно-восстановительные работы и прилагаются все усилия для скорейшего устранения аварии и восстановления нормального функционирования системы теплоснабжения медучреждения.
«На месте нахожусь лично, ситуацию держу под контролем»,— сообщил господин Коврыга.