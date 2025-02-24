Суд назначил 8 лет 4 месяца колонии криминальному «авторитету» из Новосибирска

В Новосибирском областном суде сегодня завершилось рассмотрение уголовного дела Андрея Гавриленко (Андрей Молодой), имеющего в криминальной среде статус «положенца». Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 201.1 УК РФ), пропаганде идеологии запрещенного экстремистского движения (ст. 282.2 УК РФ) и дали восемь лет четыре месяца колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Приговор был оглашен на два часа раньше, чем было назначено.

По данным силовиков, Андрей Гавриленко управлял местным криминалитетом от имени «воров в законе». В материалах следствия указывается, что с января 2022 года он выполнял на территории Новосибирска и области организационно-распорядительные функции среди лиц уголовно-преступной среды, контролировал поступление денег в «общак» и их расходование.

В июле 2022 года «авторитет» был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками УФСБ. Его конвоировали в Новосибирск и предъявили обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии. В последующем в отношении него завели новое дело о распространении идеологии запрещенного экстремистского движения «АУЕ» среди заключенных.

Весной 2024 года по делу начался судебный процесс. Слушания проходили в закрытом режиме, суд мотивировал это «интересами безопасности участников разбирательства и их близких родственников».

Илья Николаев