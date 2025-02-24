Новосибирская ГЖИ увеличила число предписаний в 2,5 раза

В 2024 году государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Новосибирской области выдала 1053 предписания об устранении выявленных нарушений — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом на оперативном совещании с губернатором рассказал начальник ГЖИ региона Александр Полищук.

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«В 2024 году в инспекцию поступило более 32 тыс. обращений, годом ранее этот показатель составил 23 тыс. Было проведено более 4 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, 82% из которых окончены выявлением правонарушений. Жителям возвращено 2,5 млн руб. в виде перерасчета за некачественное исполнение услуг ЖКХ»,— отметил господин Полищук.

Всего по итогам года в Новосибирской области к административной ответственности было привлечено 158 юридических лиц и 52 должностных лица, отвечающих за предоставление жилищно-коммунальных услуг. Общая сумма штрафов составила 14 мл руб.

Под контролем ГЖИ Новосибирской области в 2024 году находились 15890 квартир, 2 млн потребителей ЖКХ и 1,5 тыс. контролируемых лиц. По данным ГЖИ, уровень удовлетворенности граждан работой ведомства составляет 59%.

Михаил Кичанов