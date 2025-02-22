Жительница Петергофа погибла при пожаре в однокомнатной квартире

Возгорание в однокомнатной квартире в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга привело к смерти жительницы Петергофа. Детали происшествия представили в ГУ МЧС по городу.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 11:17. Он произошел в доме, корпус 1 по Чебышевской улице. Очаг возгорания пришелся на кухню площадью пять кв. метров.

На борьбу с огнем отправились десять специалистов. Спустя 20 минут он был потушен.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сотрудники МЧС тушили горящий киоск рядом с церковью у Александро-Невской лавры.

Татьяна Титаева